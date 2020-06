Lucho Pérez reconoció que se equivocó en irse de Rayados a Chivas

Luis Ernesto Pérez es sinónimo de Monterrey. El que supo ser el capitán en uno de los momentos más emblemáticos de la institución, es también uno los jugadores más queridos en su historia. Mediocampista con gol, como pocos. Sin embargo, la mancha de su carrera fue su salida hacia Guadalajara, para ponerse la playera de Chivas.

Si Pérez se había hecho un nombre en el futbol mexicano y lo que le valió para disputar el Mundial de Alemania 2006, eso fue su paso por Rayados. En el Rebaño, en tanto, nunca pudo adaptarse y su nivel no estuvo cerca de las expectativas generadas. Tal es así, que el propio exjugador lo admitió en una entrevista.

“Cuando me fui de Monterrey fue una decisión errónea, no me adapté correctamente a Chivas”, reveló el ídolo albiazul en diálogo con RG La Deportiva. Sus números, en Guadalajara, fueron de 27 partidos disputados, sin goles.

El Guerrero, finalmente, duró una sola temporada en las Chivas, en la 2015-16. Luego partió hacia Querétaro, pasó por Chiapas y regresó a su casa, Monterrey, para retirarse frente a su gente, en el lugar que nunca debió haber abandonado como él mismo dijo.

Pérez también ilusionó a los fanáticos con lo que está por venir, ya que comentó que quiere ser el entrenador del equipo. Para eso deberá esperar, porque el Turco Mohamed tiene contrato y una espalda que lo apoya.

