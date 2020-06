Luis Fuentes: "Mi salida no se dio por un tema económico"

Después de no llegar a un acuerdo con la directiva, Luis Fuentes abandonará el América. Pese a que muchos asociaban esta decisión a temas económicos, el propio futbolista aseguró que ésto no fue así.

Fuentes se va sin rencores del América (Jam Media)

"Tenía la esperancita de poder continuar, pero por temas de futbol y decisiones de la directiva ya no voy a seguir en el club. Ahora hay que darle vuelta a la página y tratar de encontrar equipo para seguir demostrando", aseguró el lateral.

"Una vez se platicó algo y antes de la pandemia, después no hubo ni pláticas ni acercamientos. No fue por un tema económico y al final la directiva tomó la decisión. Si hubiera sido económico me lo habrían hecho saber y sin ningún problema habría dicho que sí porque a quién no le gustaría estar en el equipo o por lo menos terminar el semestre y conseguir algo importante", agregó, en charlas con Récord.

Además, el elemento aseguró que iba a correr muy de atrás en este semestre: "Tenían conmigo prácticamente 6 jugadores en la misma posición, pero la diferencia es que todos ellos pertenecen a la institución y conmigo tenían que renegociar una extensión de contrato".

De todas formas, Fuentes se va feliz de Las Águilas: "Me llevo un buen sabor de boca porque compartí con grandes personas y cuerpo técnico que me dieron la confianza. Estaré agradecido".

Lee También