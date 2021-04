¿Se arrepiente?: Javier Hernández sorprendió con su confesión sobre dejar el futbol europeo

Uno de lo atacantes más importantes del futbol mexicano es Javier Chicharito Hernández que hoy se encuentra en Los Angeles Galaxy, en un gran inicio en la MLS. Por otro lado, el elemento formado en Chivas comentó que le costó mucho dejar Europa ya que volvió al continente americano a muy temprana edad.

En general, los regresos de los futbolistas a su país de origen o su salida de las ligas más importantes del viejo continente muchas veces se dan cuando está más cerca retiro que de seguir dentro de un campo de juego. Este parece ser el caso del atacante que, brilló en Manchester United y Real Madrid, arribar a la Major League Soccer en el 2020.

Sin embargo, Javier Hernández confesó en las últimas horas que le costó mucho retornar a América ya que consideraba que todavía estaba en una edad para seguir en gran nivel en Europa. “Me costó dejar Europa, me costó tanto porque creo que tenía para dar más allá, no me vine a los 38 años, me vine a los 31, mi papá tuvo su mejor temporada a los 34”, expresó Chicharito en TUDN.

Y agregó: “Este tipo de oportunidades no se dan dos veces, se compaginó la edad en la que venía, el mejor club de la MLS, la etapa familiar en la que estaba, y también se compaginó la plataforma y lo que la Liga ve en mí, deja tú el Galaxy, que estoy profundamente agradecido, es la Liga, es el país, estas oportunidades no pasan dos veces".

Cabe recordar que, en la temporada 2021, Javier Hernández tuvo un gran inicio debido a que lleva anotados cinco goles den dos partidos. El próximo encuentro de Los Angeles Galaxy es frente a Seattle Saunders el domingo a las 20:00.

