Punto final: Inter Miami toma una drástica decisión con Rodolfo Pizarro

A medida que fueron apareciendo, principalmente en la prensa de Inglaterra, nombres de grandes figuras para reforzar al Inter Miami para lo que resta de la temporada 2021 en Major League Soccer (MLS), comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que el mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro pueda dejar el equipo.

Ante los rumores que señalan el arribo de estrellas como el brasileño Willian, o el británico Ashley Young a la franquicia de Florida, todo apuntaba a que el puesto de Jugador Franquicia que hoy posee el azteca se le sería removido, por lo que saldría de la institución.

Sin embargo, tal y como ocurrió con las noticias sobre el posible fichaje de Marcelo, el entrenador inglés del Inter Miami, Phil Neville, salió al paso de las versiones periodísticas y, repitiendo lo realizado tras la semana 1, salió en férrea defensa de Pizarro y su permanencia.

Inter Miami lo quiere (todavía) a Pizarro



Si bien enfatizó en que todavía está esperando su mejor nivel futbolístico, el estratega sostuvo que "para ser exitosos necesitamos que Rodolfo Pizarro sea el jugador más exitoso posible. Y estamos trabajando muy duro. Y creo que él está trabajando quizás demasiado duro. Está muy desesperado por triunfar, muy desesperado por marcar un gol. Tiene que relajarse y tener la confianza que tenemos en él".

Consultado sobre su continuidad, el entrenador del Inter Miami aseguró que "Rodolfo (Pizarro) es parte de la estabilidad que quiero para este equipo. Solo por el hecho de que lo hice descansar por un partido en particular, no quiero que nadie piense- especialmente él- que no es una parte importantísima de mis planes. Lo es".

Cabe señalar que en seis partidos disputados, el mexicano ha sido titular en cinco de ellos, sumando un total de 373 minutos en cancha, donde no ha convertido goles; un cambio drástico en su imagen en comparación con 2020, donde en la misma cantidad de encuentros jugó 483 minutos y anotó tres goles con una asistencia.

Lee También