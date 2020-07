Atlanta United anuncia el despido de su entrenador Frank De Boer

La mala campaña que realizó Atlanta United en la primera ronda del torneo de verano MLS is Back, que se juega en el parque ESPN Wide World of Sports de Orlando, Florida, donde no sumó puntos en el Grupo E, sin anotar goles, ha traído consecuencias para su entrenador, el ex jugador holandés Frank De Boer.

Hace instantes, por medio de un comunicado oficial, la franquicia del Estado de Georgia comunicó que el estratega fue despedido de su cargo, tras un año y siete meses, tras llegar a un acuerdo económico, siendo además cesados los entrenadores asistentes Orlando Trustfull y Bob de Klerk, más el analista de video Erwin Koenis.

Atlanta United, Frank de Boer mutually agree to part ways.https://t.co/NYkeoA4kjk — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 24, 2020

"Estoy agradecido por la oportunidad que he tenido con Atlanta United. Entrenar en Major League Soccer y vivir en Atlanta ha sido una experiencia maravillosa y un nuevo desafío. Nunca olvidaré a los increíbles seguidores aquí en Atlanta, son realmente especiales. Quiero agradecer a los jugadores, entrenadores y al personal por todo su apoyo, ha sido un placer trabajar con todos ustedes", señaló De Boer.

De Boer ganó dos títulos con Atlanta United (Getty)

Por su parte, el presidente del equipo, Darren Eales, junto con agradecer al europeo por su tiempo dirigiendo la institución, recalcó que "después de discutirlo con Frank, la decisión se tomó de manera mutua. Al ganar dos trofeos en su primera temporada a cargo, siempre será parte de la historia del club, y con gran aprecio y respeto le deseamos todo lo mejor en el futuro".

De esta forma, el equipo de los argentinos Gonzalo Pity Martínez y Ezequiel Barco, más el mexicano Jürgen Damm, se queda sin el estratega que reemplazó a Gerardo Martino y que durante su estadía ganó la US Open Cup 2019 y la Campeones Cup, tras vencer al América.

