MLS is Back: el cuadro de los octavos de final del torneo de verano

La noche de este jueves finalizó oficialmente la fase de grupos del torneo de verano MLS is Back, instancia creada por la Major League Soccer (MLS) para reiniciar la actividad futbolística en Estados Unidos, en época de pandemia del Coronavirus, con el empate por 2-2 entre Los Angeles FC y Portland Timbers.

De esta forma, quedaron definidos quiénes fueron los clasificados a los octavos de final del certamen estival, que se disputa en el parque ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, con los mejores de los seis grupos, más los cuatro mejores terceros, que terminaron siendo Real Salt Lake, Montreal Impact, Vancouver Whitecaps y New York City FC.

¿Cuál ha sido su equipo favorito durante la fase de grupos?��@menicebreros te trae los detalles del Torneo Especial #MLSisBack en #MinutoMLS.⚽️ pic.twitter.com/qX1oiBk6ju — MLS Español (@MLSes) July 23, 2020

Mientras que en la zona grupal, el mejor equipo fue Columbus Crew, del ex Tigres Lucas Zelarayán, que ganó todos sus partidos de ronda preliminar, seguido de Orlando City, San Jose Earthquakes, dirigido por el ex Chivas, Matías Almeyda, y Portland Timbers, que si bien sumaron menos puntos, están invictos; en la otra vereda quedaron Inter Miami, de Rodolfo Pizarro y el técnico Diego Alonso, y Atlanta United, los peores equipos del torneo, que no sumaron unidades.

Los octavos de final comenzarán este sábado 25 de julio y se desarrollarán en dos turnos por la tarde, a las 8:00 PM (hora del Este) y las 10:30 PM, hasta el martes 28, luego tendrán descanso el miércoles 29 y los cuartos se jugarán entre el jueves 30 y el sábado 1 de agosto.

Cuadro de octavos de final (MLS)

Revisa la programación de los octavos de final del torneo MLS is Back:

