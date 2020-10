¿Se queda en MLS o vuelve a Boca? Cristian Pavón aclara su futuro profesional

Si bien Los Angeles Galaxy está viviendo la peor temporada de su historia en la Major League Soccer (MLS), siendo colista de la Conferencia Oeste, uno de sus valores más destacados sigue siendo el delantero argentino Cristian Pavón, que termina su contrato al finalizar el presente certamen.

Lo anterior, ya que pese a llevar 18 meses en la franquicia de California, el pase del atacante no les pertenece, ya que está en calidad de préstamo y hasta ahora no han hecho ademánes de comprar su carta, que pertenece a Boca Juniors de Argentina, cuyo valor alcanza los $13 millones de dólares.

Y es que los rumores de una posible vuelta a su país de origen se han vuelto a activar, sobre todo por la posibilidad de que su entrenador en el Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, pueda dejar el equipo al término de la actual temporada de MLS, algo sobre lo que se refirió en conferencia de prensa.

“Yo vengo de #BocaJuniors de tener buenas actuaciones o de tener malas actuaciones, como lo piensen. Cuando llegue a @LAGalaxy_Es sabía que no tenia que relajarme y tenia que ser el que era en #Boca”, comentó el #argentino, #CristianPavón. #pavón #mls #galaxy #LAGalaxy. pic.twitter.com/cWDAqMfzrG — Pase Filtrado (@pasefiltrado) October 24, 2020

Pavón, ¿vuelve a Boca?



Consultado por su futuro profesional, el cordobés de 24 años partió señalando que "yo estoy esperando tranquilo a ver qué pasa, jugando los partidos concentrado, porque si me pongo a pensar, me desvío. Prefiero no darle bola (sic) y que lo arregle mi representante. Que pase lo que tenga que pasar".

"Estoy tranquilo, estoy dejando todo en este club, hasta donde me toque. Lo mío todavía no se arregló nada, no sé nada... Se va a arreglar al final de la temporada", agregó Pavón.

Cabe señalar que Pavón llegó a Los Angeles Galaxy en agosto del 2019, en calidad de préstamo pagándole a los xeneizes $2.1 millones de dólares, donde ha jugado un total de 28 partidos, todos como titular, anotando 10 goles y realizando siete asistencias.

