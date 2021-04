Tras un largo tiempo, Manny Pacquiao le dejó un interesante recado a Juan Manuel Márquez

En la actualidad, Manny Pacquiao es una leyenda viviente en el boxeo luego de haber ratificado su condición de campeón en cada pelea. A su vez, su exposición le dio la posibilidad de que se parte de la historia de su país al convertirse senador de Filipinas en 2016.

Quien comenzar a seguir los pasos del Campeón del Mundo Welter AMB es Juan Manuel Márquez, verdugo del Pacman con un recordado knock out en 2012. Esto se debe a que Dinamita se postulará a diputado en la Ciudad de México en las próximas elecciones con el Partido Verde.

Debido a esta nueva incursión en la política, Manny Pacquiao le dejó un profundo mensaje al mexicano en relación al camino que está por tomar. “(Juan Manuel) Márquez, me siento honrado de que te hayas dado cuenta de mi trabajo en Filipinas. Hagámonos socios en nuestra lucha contra la corrupción. Recuerda siempre, la política no es un negocio, es un servicio público. Te deseo lo mejor mi amigo. Vaya con Dios”, publicó en sus redes sociales.

(@MannyPacquiao)

Por otro lado, Dinamita Márquez cuando dio a conocer que iba a dar el paso a la política prometió que va a trabajar por la gente, el país y la sección que le toca como lo hizo en ring. “No me gusta hablar en el ring pues mi capacidad la he demostrado con los guantes, ahora, así será en lo legislativo, no se quedará en palabras, lo voy a demostrar”, expresó el excampeón del mundo.

Cabe recordar que Juan Manuel Márquez anunció en las últimas semanas que salía del retiro para llevar adelante una exhibición frente a Miguel Cotto.

