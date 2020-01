Marcelo Alatorre dijo que no jugaría en el América y la afición americanista no se lo perdonó

Marcelo Alatorre dejó UNAM hace más de tres años, pero siguió identificado con el equipo. En los últimos tiempos se destacó por sus declaraciones contra el América y por su enfrentamiento con Nicolás Castillo.

En ese sentido, el lateral derecho concedió una entrevista a Deportes WRADIO y respondió si jugaría en algún momento con la playera de Las Aguilas. El futbolista de 34 años siente los colores de Pumas y no dudó: "Si me llega una oferta del América no la tomaría, yo me guío por una bandera y por los colores".

☎️EN VIVO EN EL ARRANQUE Marcelo Alatorre



“Si me llega una oferta del América no la tomaría, yo me guío por una bandera y por los colores.” #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/YZSwq1DzbL — W Deportes (@deportesWRADIO) January 7, 2020

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en Twitter y no hicieron más que reavivar la rivalidad entre el equipo universitario y el azulcrema.

Que angustia, en serio creo no dormiré de la preocupación �������� — @ametwitt (@ame_twitt) January 7, 2020

La "ilusión" americanista se derrumbó �� — Lili Troncoso (@LiliTroncoso7R) January 7, 2020 Y este quien es? — Pepe Cancha (@memosalazar10) January 7, 2020 Jajajajaj quien es ese wey!!? — Juan Carlos Duran (@Juankas31) January 7, 2020 Si le llegará una oferta del América quiere decir que descendió y Azcárraga le vendió el equipo a Kuri — Monrreal Zaragoza Raúl (@ShelbyTobby) January 7, 2020

