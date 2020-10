Marcelo Alatorre dramatiza el América - Pumas: "He perdido amistades por eso"

Cada vez falta menos para el Clásico Capitalino entre América y Pumas, quizás el más pasional de todo México. A falta de unas pocas horas de que se dispute el encuentro, Marcelo Alatorre detalló lo que significa.

"Era matar o morir en estos partidos, siempre sin perder la cabeza. La pelea estaba en cada segundo dentro de la cancha. Entre extranjeros sabían el valor de ese partido y créeme que las amistades se perdían por el hecho de querer ganar", comentó en una entrevista con AS México.

El actual futbolista de Las Vegas Lights FC llegó en 2015 a Los Universitarios y rápidamente le hicieron saber qué significa este juego: "Es un partido, y así me lo comentaron cuando llegue a Pumas, que no se puede perder. Es tanta la rivalidad que se hace lo más importante del torneo, me dijeron que podía perder cualquier partido pero no contra América, es a matar o morir".

"Fue lo más importante y la más alta competitividad que alcancé a jugar yo en Primera División. Nunca imaginé la inmensidad de un partido de esta calidad. Desde la llegada al estadio es así, la gente le mete al jugador que es ganar sí o sí. Para llegar al estadio, teníamos que irnos de 3 a 4 horas antes porque se abarrotaba para poder llegar", recordó.

El duelo será hoy a las 21:00 en el Estadio Azteca, por la jornada 13 del Guard1anes 2020. De momento, ambos se encuentran en la zona de clasificación directa a la próxima Liguilla.

