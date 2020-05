Marco Antonio Figueroa y la mudanza de Monarcas Morelia: "Nunca le tuvieron amor a la ciudad"

El goleador histórico de Monarcas Morelia, Marco Antonio Figueroa, dejó en claro a Félix Fernández en Instagram Live que Moisés Muñoz no es del Morelia, aunque ahí debutó, porque no lo reconoce. “Él dijo que era del América. No necesitamos a gente que no reconoce quién le dio de comer primero. Que se quede con América”, dijo tras la pregunta de Félix sobre los grandes arqueros del club en la historia.

Figueroa sentenció que no es por falta de afición que el equipo se irá de la ciudad a Mazatlán , pues Cruz Azul registra menores entradas al estadio que Monarcas. “Hay un promedio de asistencia de público y tiene más que Cruz Azul. Por gente no se va el equipo . Hace tres años que escucho que se va el equipo, pero ahora es más fuerte, casi seguro. Pueden tener la franquicia pero un fantasma no”, disparó.

El futbolista reveló que la noticia no fue bien recibida: “No es mentira, casi a punto de llorar con lo de la noticia. Voy a cumplir 35 años viviendo en Morelia. Para mí es una tristeza grande. Mi apego a Michoacán es muy grande”. Además, Fantasma dejó claro que Mazatlán no es equiparable a Morelia en cuanto a su gente y la pasión por el equipo. El chileno de inmediato les dijo que no será seguidor del club: "Podrán tener la franquicia, pero no a un fantasma".

Todavía no es oficial y esto �������� pic.twitter.com/5UscHEeeVw — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) May 24, 2020

“Una de las buenas plazas, de las buenas aficiones. Sin demeritar, sacan a un equipo que la historia se la ganó con creces. Todos los partidos ganados son porque hicimos más goles, no nos regalaron nada. La Liga MX pierde a una sede que no va a tener en Mazatlán, con todo el cariño que le tengo a México: Mazatlán no es Morelia”.

Marco Antonio Figueroa estuvo dos etapas con Morelia, la primera fue de 1986 a 1991 y la segunda de 1993 a 1997 ya con dueños nuevos. Las anécdotas son muchas y exige que nadie vuelva a poner un pie en Morelia para crecer una franquicia y llevársela después en la Liga MX.

