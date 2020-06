¿Más cambios? Afirman que Atlante se plantea comprar la franquicia de Querétaro

El 2020 quedará en el recuerdo como un año convulsionado por la pandemia del Coronavirus que paralizó al mundo y causó miles de muertes. Sin embargo, en el futbol mexicano estará marcado como un tiempo de cambios estructurales. A la eliminación del Ascenso MX y a la mudanza de un equipo histórico como Morelia, se le puede sumar una nueva modificación: Atlante se plantea comprar la franquicia de Querétaro para volver al máximo circuito.

Guillermo Schutz, Gibrán Araige y Fernando Cevallos fueron algunos de los periodistas que informaron de las negociaciones entre el club de Cancún y Los Gallos Blancos para adquirir la plaza y volver a la Liga MX después de seis años ante la imposibilidad de conseguir el boleto desde la Liga de Expansión.

En tanto, otros comunicadores le bajaron el tono a los rumores y aseguraron que el traspaso no podrá hacerse. "No se de donde viene el chisme. Atlante NO fue certificado ni para el Ascenso, ¿cómo lo van a certificar para la liga? Morelia fue a Mazatlan, con el mismo dueño", escribió Ignacio Suárez.

Tal cual lo dice @FerCevallosF !!!



Los Gallos Blancos están en pláticas para convertirse en Potros de Hierro...



Aún le queda mucha cuerda a esta negociación, pero es una realidad que el ATLANTE podría volver más pronto de lo esperado a Primera División.



— Gibrán Araige (@GibranAraige) June 3, 2020

Gallos Blancos Querétaro podría ser la segunda franquicia que cambie de nombre y sede en la Liga MX para la próxima temporada... Hay pláticas y negociaciones para que sea Atlante y vuelva al estadio Azteca. — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) June 3, 2020

Según Medio Tiempo, una fuente cercana de Querétaro confirmó las pláticas entre los directivos y detalló que el proyecto prevé cambiar el nombre y la sede del equipo en 2021. El sueño de los Potros de Hierro es regresar a disputar sus partidos como local en el estadio Azteca.

Las tratativas se llevarán adelante entre el presidente de Atlante, Manuel Velarde y los dueños del Grupo Caliente que maneja Querétaro, Xolos y Dorados. El actual propietario de los Azulcremas es RAG Capital Partners, grupo empresario que maneja hospitales en el estado de Quintana Roo.

