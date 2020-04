Matías Vuoso reveló por qué rechazo ofertas de River y Boca

Matías Vuoso se formó en las inferiores de Independiente, pero el Manchester City puso los ojos en él cuando apenas daba sus primeros pasos y provocó que el delantero haga casi toda su carrera en el exterior.

Santos Laguna se hizo con su ficha en julio de 2003 y hasta mediados de 2016 solo jugó en México. Fue allí cuando regresó a Argentina para vestir los colores de Talleres. Sin embargo, el futbolista confesó que pudo haber vuelto más temprano.

En una entrevista para TyC Sports, Vuoso reveló que los dos clubes más grandes del país (River Plate y Boca Juniors) se interesaron en él, pero el amor por los de Avellaneda impidió que estas transacciones se realicen.

El ex delantero de la Selección Mexicana admitió: "Sí. Me quiso River Plate para jugar la Copa Libertadores y también Boca Juniors pero no se dio. Sinceramente me hacía ruido volver a Argentina y no jugar en el Rojo".

"No lo digo para vender humo sino que fue así. También me quiso Gabi Milito cuando dirigía Estudiantes de la Plata por primera vez y me negué", sentenció Matías.

