Mauro Quiroga respondió al interés del América

Ahora que el Clausura 2020 de la Liga MX se encuentra en un parón, pareciera que el mercado de pases de verano se adelantó. Los medios de comunicación y las redes sociales están a la orden del día, y los rumores sobre los próximos traspasos no dejan de figurar. Por ejemplo, durante la última semana se ha hablado mucho sobre la vinculación de Mauro Quiroga con América.

El delantero de 30 años llegó a Necaxa para el Apertura 2019 y desde ese entonces no dejó de sorprender. Marcó 13 goles en su primer semestre, que lo convirtieron en campeón de goleo junto con Alan Pulido, y en el torneo actual ya lleva un total de 5 conquistas en su cuenta personal. ¿Será el ideal para las Águilas?

En una entrevista exclusiva con Bolavip, el argentino fue consultado sobre la posibilidad de reforzar al elenco azulcrema en el siguiente periodo de transferencias y disipó todas las dudas. Su cabeza está puesta en los Rayos pero es muy difícil de ocultar el sueño que cualquier jugador puede tener.

"Hoy en día es imposible no enterarse de las cosas. La verdad es que en estos días se ha generado una repercusión muy grande en cuanto a esta noticia, pero a esta altura de mi carrera estoy tranquilo. Hoy me debo a Necaxa y en un futuro, no sé si cercano o lejano, solo Dios sabe qué va a pasar, confío en que me va a colocar en el lugar que me corresponde", aseguró el atacante del cuadro hidrocálido.

Sin embargo, no escondió su ilusión: "Uno no puede ocultar las ganas, el sueño, de jugar en equipos grandes. De chico, cuando jugaba a la pelota en mi barrio, era todo River y Boca, y en este caso América es el equipo, a mi opinión, más grande de México. Obviamente sería un paso en mi carrera importantísimo para lo que yo vengo trabajando y buscando".

"Estoy muy agradecido, si la gente de América me da el punto bueno para llegar estoy agradecido por la confianza y el respeto", cerró el Comandante mediante una charla telefónica, refiriéndose a los comentarios positivos de los seguidores azulcremas que pueden leerse en las redes sociales.

