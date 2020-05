Maxi Meza habló de su futuro con Rayados

Pese a la pandemia por coronavirus, la Liga MX continúa teniendo novedades sobre los futbolistas que podrían marcharse durante el mercado de mitad de año. De hecho, Rayados podría sufrir la baja de varios jugadores como Marcelo Barovero, Leonel Vangioni o Avilés Hurtado, entre otros nombres.

Sin embargo, no son los únicos nombres que han sonado para partir de Monterrey. Mucho también se ha charlado acerca de la situación de Maximiliano Meza. De todas maneras, el mediocampista dialogó con TyC Sports, de Argentina, y dio a conocer cómo es su presente en México.

"Este club saca diferencias con respecto a lo que pasa en Argentina, estoy muy feliz por la atención que recibimos en Rayado. Los dirigentes están muy encima nuestro y trabajando en la vuelta del futbol lo más rápido posible, ellos se bajaron el sueldo antes que nosotros", comentó el volante ofensivo.

Asimismo, Meza dejó en claro que está muy enfocado en seguir ganando títulos con Monterrey: "Me gustaría tratar de conseguir logros desde lo personal y en equipo, estoy feliz en México y sé que me va a volver a tocar la posibilidad de estar en la selección si hago las cosas bien, acá en el club tenemos un plantel increíble hay jugadores que tienen nivel europeo, lo ideal sería que esto se termine rápido y no quede ningún jugador libre".

Acerca de la situación con el Covid-19 en México, el argentino resaltó: "Es una situación complicada, por el momento tenemos una rutina diaria hasta el 15 de mayo, sinceramente no sabemos qué pasará. Donde estamos nosotros hay bastantes casos de Covid-19, estamos muy cerca de la frontera con Estados Unidos y nos preocupa por la cantidad de contagios que hay ahí y al estar tan cerca se nos complica entrenar".

