"Me apuñalaron por la espalda": Miguel Layún explotó con la Selección

Rayados se coronó campeón del Apertura 2019 en el Estadio Azteca, al vencer al América en la definición por penales. Miguel Layún es uno de los referentes del plantel y también lo era de la Selección, aunque no volvió a ser convocado en los últimos meses tras la última gira en Estados Unidos, donde algunos futbolistas salieron de fiesta en Nueva York...

"Han hablado mal de mí sin siquiera acercarse a preguntarme a mí. Si realmente las cosas que habían sucedido era lo que se hablaba afuera, le ha pedido a la gente que me dé la espalda... Ellos sabrán. Si alguien escucha esto, de los que me apuñalaron por la espalda, sabrán quiénes son... Me tiene sin cuidado", expresó enojado a la prensa tras la coronación.

"A la Selección le he dado todo. He trabajado en todo momento para estar ahí. Desafortunadamente hay cosas que se manchan por situaciones extracancha y lo más triste es cuando se mancha de manera incongruente. Estoy triste con gente cercana, después a la gente que le pasaron mal la información, no son culpables de nada. Pero me queda claro que cada vez que pueden, te meten una puñalada por la espalda", agregó Layún, dando a entender que alguien lo traicionó.

De todas formas, no quiso revelar quién fue: "No voy a dar nombres. Ellos sabrán quiénes son. Desafortunadamente hacen eso, no entiendo por qué. Yo no le voy a clavar una puñalada por la espalda a nadie".

