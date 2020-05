"Me considero un gran estratega, no tengo duda": La Volpe pone nota a su trayectoria

El pasado 23 de abril Ricardo La Volpe, histórico entrenador argentino, anunció que se retiraba de la actividad debido al cansancio que le generaba la presión mediática, su mala relación con los profesionales de la prensa y, como si fuera poco, sus 68 años de edad, de los cuales 36 los pasó trabajando alrededor de una cancha de fútbol.

"No tengo ninguna duda de que cometí errores. Sí pude haberlo criticado (a algún reportero o periodista), pero a quien critiqué fue con respuestas e intenciones de que aprendiera sobre el sistema de juego", reveló el trasandino en entrevista a Jorge Ramos y su Banda, donde además calificó su carrera y la manera en que comandaba a sus equipos.

“Siempre he hablado… los diferentes sistemas y formas de jugar, por ejemplo, el 4-3-3, cuando se había estacando; en el Mundial de 2006, 4-4-1-1 se empezó a activar. Los sistemas de juego los manejo, siempre entendí que es como un ajedrez", detallo La Volpe, quen además no tuvo tapujos en reconocer que tiene su trayectoria en alta estima:

Coincido totalmente con lo que dice este gran Tecnico, ahora es muy complicado encontrar verdaderos lideres https://t.co/RjOXkEpm57 — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) May 3, 2020

"Me considero un gran estratega, no tengo duda", dijo el argentino de 68 años que entre 2002 y 2006, dirigió a la Selección de México, con la que celebró la Copa de Oro Concacaf en 2003 y el Preolímpico Concacaf con la Sub-23 en 2004. Actualmente La Volpe busca seguir su futuro como timonel deportivo de algún club.

"Ya se me pasó la edad, se me pasó esa presión y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales. Ahora quiero ir a donde considere yo y estoy eligiendo ser director deportivo", detalló el ex estratega el día en que anunció su retiro de la actividad.

Lee También