"Me considero un jugador competitivo": Omar Bravo quiere volver a la Liga MX

En el marco del Día del Trabajo, los jugadores de los Leones Negros salieron por las calles de Jalisco a manifestarse en contra de la eliminación de la Liga de Ascenso, instancia en la que Omar Bravo, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, aprovechó para hablar de sus pretensiones a futuro en el balompié.

“Yo regresé a la UdeG con mis prácticas para ser entrenador. Me aventé primero ese reto y después acepté ponerme en forma para regresar a jugar, analicé el proyecto y me convenció. Me considero un jugador competitivo que puede dar competencia y puedo buscar el sueño de ascender, de regresar a Primera División”, reveló Bravo a ESPN.

En noviembre de 2018, mientras era el máximo anotador de la historia del Club Deportivo Guadalajara, Mochiteco anunció su retiro de las canchas, algo que no fue definitivo, ya que en junio de 2019 retornó para jugar junto a los Leones Negros, donde tras una temporada se integró al equipo técnico del club.

Para la temporada 2019-2020, Bravo fue anunciado como "nuevo" fichaje del equipo, ya que a sus 40 años aún mantiene viva la ambición de lograr cosas importantes en el fútbol, sueño que se ha visto truncado debido a la decisión de los timoneles del fútbol mexicano por eliminar el Ascenso MX, razón por la que el jugador y sus compañeros se tomaron las calles para protestar pese a las críticas por la cuarentena.

“Sí consideramos como un riesgo por la situación actual haber salido a las calles a manifestarnos en La Minerva, pero tratamos de acotarnos a las recomendaciones que nos pide el gobierno. Entre ellas mantener la sana distancia, usar cubrebocas, etc. Sobre todo para no exponer a nuestras familias ni a los demás. No consideramos que fue una buena decisión que quitaran el ascenso”, detalló Bravo.

