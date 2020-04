"Me vale madres": Hugo Sánchez explota tras desprecio de La Volpe

De una u otra manera hay personajes del mundo del fútbol que siempre se las arreglan para estar en la palestra, ya sea por polémicas o comentarios. Uno de ellos es Ricardo La Volpe, que una vez más quedó en el ojo del huracán tras revelar su once ideal del futbol mexicano, dejando fuera a jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez.

Miguel Marín, Ignacio Flores, Claudio Suárez, Rafael Márquez, Ramón Ramírez, Pavel Pardo, Carlos Reinoso, Tomás Boy Antonio Naelson ‘Sinha’, Cabinho y José Saturnino Cardozo. ¿Y Hugo Sánchez? Simplemente fue ignorado por La Volpe, pese a ser considerado por muchos uno de los deportistas más destacados de la historia azteca.

El Macho pasó 7 temporadas en el Real Madrid

"Uy, no voy a poder dormir esta noche, estoy muy preocupado. Están sus consentidos, sus amigos. ¿Cómo dijo Álvaro Ortiz en una entrevista? Me vale madres", dijo el Macho en Fútbol Picante, dando a entender claramente que la opinión de el Bigotón no le quita el sueño, pero aún así aprovechó de enviarle un recadito:

Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 20, 2020

"Que si tengo algún problema con La Volpe, no. Lo hice famoso, lo hice famoso, hasta me arrepiento de meterle esos seis goles, con esos seis goles lo hice famoso y siguen hablando de él", comentó el pentapichichi, generando que muchos aficionados se tomaran las redes sociales para apoyarlo y criticar al director técnico.

La polémica por la alineación ideal del Bigotón generó uno más a la lista de incontables choques que ha tenido con Sánchez y otros jugadores. Y es que La Volpe, incluso sin a veces quererlo, siempre se las arregla para estar en la palestra.

