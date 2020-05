Melvin Brown: "Si América era el líder, seguro le daban el título"

La decisión de la Asamblea de Dueños de la Liga MX de cancelar el Torneo Clausura 2020 dejó con las ganas a quienes creían que este año era el bueno para Cruz Azul. Aunque de premio consuelo lograron la clasificación a la Concachampions 2021 junto a Monterrey, América y León, la disconformidad por no poder terminar primero en la liguilla mostró el desacuerdo de varios. Entre ellos podría incluirse a Melvin Brown.

El exjugador de la Máquina comentó al periódico El Universal que le hubiera gustado ver a su equipo campeón, pero tampoco considera injusta la decisión de la Liga MX de no declarar campeón. Aunque considera que hubiera sido distinto si el América era el líder del torneo antes del parate por la pandemia del coronavirus.

Cruz Azul había vencido al América 1-0 antes de la suspensión.

“No creo que haya injusticia porque la regla no es clara. De lo que sí estoy seguro es de que si el América hubiera llegado líder, ahí sí no se les va. Ahí serían campeones desde hace un mes”, arremetió el ex futbolista del Cruz Azul. La entidad buscaba su noveno título para acercarse un poco a las Águilas que lideran la tabla histórica con 13 campeonatos locales.

Brown lamentó que esta decisión de la Liga MX coincida con el 93 aniversario de Cruz Azul, pero confía en que pronto verá al equipo de sus amores levantar el trofeo de liga. A la espera de las fechas para comenzar a soñar con el Apertura 2020, la Máquina volverá repetir lo hecho en esta primera mitad de año para buscar arrancar arriba una vez más en México.

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi era líder del Clausura 2020 hasta la jornada 10, cuando se suspendió la liga por la pandemia de Covid-19 y la tristeza de Brown es porque veía fuerte al equipo.

