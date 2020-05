"México se tiene que preocupar": Fernando Navarro cree que la MLS es superior a la Liga MX

El parón obligado del balompié azteca debido a la pandemia por coronavirus ha dejado tiempo de sobra para la conversación acerca del megaproyecto que buscaría crear una liga en conjunto entre la Major League Soccer y el Torneo Mexicano, algo que para muchos podría ser positivo dado que consideran que la MLS está un peldaño por sobre la liga azteca.

Fernando Navarro, lateral derecho del León, tuvo la oportunidad de enfrentar a Los Angeles FC en el marco de la Concachampions, es por eso que en conversación con "Ahora o Nunca" de ESPN, reconoció que la competencia norteamericana es mucho más avanzada que la azteca, en cuanto a infraestructura y la manera de ver el deporte.

“Lo que más sorprende, antes que nada, es la infraestructura. No es por esta vez que fuimos a jugar con ellos (LAFC) sino cada vez que vamos a partidos amistosos, torneos. Ahora que fuimos a la Selección también, en cada ciudad unas instalaciones que llegabamos y todos decíamos ‘ojalá tuviéramos de estas", detalló Navarro, y agregó:

“Las canchas en donde entrenan, los estadios, la manera en la que trabajan. Es al estilo ‘gringo’, que antes de tener a los mejores jugadores tienen las bases”. El jugador de 31 años fue enfático en mencionar que México debe cambiar el modo de enfrentar el deporte en general para poder equipararse con la liga de Estados Unidos.

“Tienen esa mentalidad de Estados Unidos, que no importa el rival, no importa si se ve superior o no, voy a jugar como si fuera inferior y voy a darlo todo, me voy a morir en la raya. México también se tiene que preocupar en el sentido de que es una competencia que se está emparejando bastante, pero que al mismo tiempo a nosotros nos va a beneficiar", finalizó.

Lee También