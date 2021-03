El valor de la plantilla de México en el Preolímpico supera por más del doble a la de Estados Unidos

México y Estados Unidos se enfrentarán por el tercer partido del Grupo A del Preolímpico Sub-23 de la Concacaf, en lo que será el duelo más esperado y de trascendencia de lo que va del certamen. Ambas selecciones ya se encuentran clasificadas a las semifinales, pero será la primera vez que se vean las caras en Guadalajara.

No hay dudas que ambos países representan lo más fuerte de la confederación, por lo que el duelo no será pasado por alto. No obstante, es interesante comenzar a ver qué tiene cada equipo y, desde los valores de cada futbolista, se puede entender por qué motivo el Tri es el máximo candidato a hacerse con la competición.

Uno de los grandes problemas que destacan cada uno de los protagonistas que integran la Liga MX es que los jugadores suelen tener precios demasiados altos, lo que impide la compra de equipos europeos y por lo que se inclinan por la MLS. Esto se puede apreciar en los valores de ambas selecciones, donde México duplica sobradamente el precio total de Estados Unidos.

El valor total de los jugadores de México y Estados Unidos

La selección de México tiene un valor total que supera los 87 millones de dólares (73,5 millones de euros), mientras que Estados Unidos apenas supera los 35 millones de dólares (29,6M de euros). Un claro ejemplo de esto son los jugadores más caros de uno y otro país; mientras José Juan Macías tiene un valor de 10M de euros, Djordje Mihailovic es el de mayor valor de los norteamericanos a razón de 4M de euros, de acuerdo al sitio Transfermarkt.

México tiene, además del delantero de Chivas, otros cuatro jugadores que superan los 5 millones de euros: Johan Vásquez, Érick Aguirre, Carlos Rodríguez y Roberto Alvarado. En los papeles, el Tri no debería tener mayores inconvenientes para obtener el juego del miércoles, aunque los puntos deben jugarse y los valores, en el campo de juego, no significan nada.

