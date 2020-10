Miguel Herrera: "El repechaje inhibe la competencia y solo favorece a las televisoras"

Con más días disponibles en el calendario tras la temprana cancelación del Clausura, el Torneo Guard1anes 2020 anunció un formato novedoso hasta el momento: 4 equipos clasificarán directo a la Liguilla, mientras que los elencos del quinto al doceavo puesto chocarán ente sí para dar lugar a los otros 4 clasificados.

Este formato no es del agrado de Miguel Herrera, quien a 3 fechas del final de la etapa regular arremetió contra el armado: "El torneo es una posibilidad de entrada de dinero mayor a las televisoras y se busca eso, pero no es porque sea más exigido o disputado. Estás en la media de puntos que haces para calificar. Si el de 20 puntos elimina a León, que podría llegar a tener 36, no creo que sea más competencia".

"Inhibe la competitividad. Los de arriba buscamos estar entre los primeros 4 y siempre estamos peleando esa parte de la tabla. León, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas buscamos estar en esos primeros lugares. Esto es una situación atípica para ayudar a las televisoras, que es una parte fundamental para los clubes, pero no ayuda a lo deportivo", agregó el estratega del América.

Actualmente, el cuadro capitalino marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, por lo que si el certamen finalizara hoy, estaría jugando enfrentándose al Puebla en la repesca.

El próximo encuentro del conjunto de Coapa será mañana frente al Atlas, por la jornada 15 de la Liga MX, en el Estadio Azteca.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 14 33 2 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 3 TIGRES UANL TIGRES 14 26 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 14 25 6 MONTERREY MONTERREY 14 23 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 TOLUCA TOLUCA 14 17 11 NECAXA NECAXA 14 15 12 PUEBLA PUEBLA 14 14 13 JUÁREZ JUÁREZ 14 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 14 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

