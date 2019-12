Miguel Herrera comparó su relación con Azcárraga con la de un matrimonio

La entrevista que Miguel Herrera le brindó a 'TUDN' dejó múltiples títulos y observaciones de color. Fue muy rica.

Además de sus contundentes críticas a Ricardo Peláez, actual director deportivo de Chivas, el Piojo habló de su relación con Emilio Azcárraga y utilizó una curiosa comparación.

"Hay regaños. En todos los matrimonios hay momentos buenos y malos. Si todo fuera color de rosa no existiría. La verdad es que yo seguiré aprendiendo, creciendo, y seguiré dando resultados. Soy consciente de que ellos quieren que me quede y yo también me quiero quedar", aseguró el estratega.

Recordemos que el dueño del América le llamó la atención al director técnico en reiteradas ocasiones por sus actitudes y comparaciones en el campo de juego.

De esta manera, el director técnico dio a conocer que su continuidad en el conjunto de Coapa no corre peligro.

