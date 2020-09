Miguel Herrera culpó a la Selección de México por la lesión de Guillermo Ochoa

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América en el Estadio Azteca terminó igualado sin goles. Pero más allá de lo que ocurrió dentro del terreno de juego durante los 90 minutos, hubo una situación particular, previa al encuentro, que llamó la atención de todos los aficionados: Guillermo Ochoa se lesionó en el precalentamiento y tuvo que ser reemplazado de urgencia por Óscar Jiménez.

La modificación que Miguel Herrera tuvo que hacer de manera forzosa no influyó en el resultado del partido. El portero suplente de las Águilas estuvo a la altura, respondió ante cada situación de peligro y fue elegido como la figura del enfrenamiento. Pero el estratega de los azulcremas aprovechó la conferencia de prensa para lanzarle una polémica frase a quienes consideró responsables.

"Lo de Memo Ochoa es de la Selección Mexicana. Por eso no quiero prestar jugadores al Tricolor, claro que no. En estas fechas que no son FIFA claro que no. Ellos no se preocupan por la chamba de nosotros y yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos", apuntó el Piojo directamente contra Gerardo Martino y su microciclo de entrenamientos que se realizó en el CAR.

Miguel Herrera molesto por prestar jugadores a la Selección Mexicana, critica los llamados del Tata Martino. pic.twitter.com/NHgwaOa1o4 — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 28, 2020

El caso del arquero no fue el único que pudo demostrar el timonel del América, quien se animó a dar otros ejemplos de elementos en mal estado físico: "Sebastián Córdova estaba fundido, Jorge Sánchez estaba fundido. Memo se lastima antes de iniciar el partido, cuando nosotros dosificamos muy bien a los jugadores".

Cabe recordar que el siguiente 30 de septiembre, a partir de las 21:30 horas del centro del país, México enfrentará a Guatemala en el Estadio Azteca por un amistoso internacional. Posteriormente, a mediados del mes de octubre, la delegación viajará a Holanda para tener dos encuentros más.

