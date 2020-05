Miguel Layún confesó el miedo de volver a jugar en la Liga MX y opinó acerca de la abolición de ascensos y descensos

El futbol mexicano se encuentra suspendido hace casi 2 meses debido a la pandemia mundial del Covid-19, la cual está afectando e infectando al mundo entero. Las ligas deportivas de todo el mundo han sido canceladas para evitar la propagación del virus y la aglomeración de personas. Sin embargo, en México, la liga podría regresar en junio según lo que comentaron los directivos.

Ante esto, Miguel Layún. futbolista de Rayados, salió a platicar con Fox Sports y dio su punto de vista ante esto. El mediocentro aseguró que sería una locura volver a la competición en medio de esta pandemia. Además, confeó estar en contra de la abolición del ascenso y descenso.

"Da temor volver, porque los futbolistas nos estamos cuidando, hemos mantenido al pie de la letra las cuarentenas, hemos estado en casa, cuidándonos de no contagiarnos, de no contactarnos con las demás personas, como para no exponer a las familias. Si el futbol vuelve, corremos un riesgo nuevamente de un contagio. Sería echar a perder todo el tiempo que nos mantuvimos encerrados en nuestros hogares, sería contraproducente", aseguró el líder de Rayados.

Además, opinó acerca de la abolición de los descensos y ascensos en la Liga MX. "Es díficil hablar del tema, yo creo que es un gremio en el cual es importante que estemos unidos, que nos respaldemos entre nosotros. Yo creo que ha habido gente que trabajó de buena manera para buscar una ascenso a la Primera División. Sin ascenso y descenso no hay competencia", confirmó Layún.

