Miguel Layún no piensa bajar los brazos: "No le voy a regalar el puesto a un joven, que se lo ganen"

Miguel Layún ha convivido con las críticas a lo largo de su carrera. Quizá más que la gran mayoría y mucho más de lo que merecía, siendo un futbolista con una trayectoria muy importante en la Liga MX, Europa y la Selección mexicana.

A sus 32 años, el defensor ahora sufre los reproches por su edad y un pedido generalizado para que se retire. Sobre ello, argumentó: "Es difícil leer tantos comentarios de gente diciéndote: 'Ya retírate. No mereces estar en selección. Dale un lugar a un joven'. ¿Por qué voy a regalar algo que luché tanto para ganar?".

"Si tuviera el peso para que mis relaciones me pusieran en Porto, en Sevilla, en Watford, en Villarreal, en Selección, entonces tengo que ser presidente de la República (risas). Todo me lo he ganado en base al trabajo. Yo no pienso regalarle el puesto a un joven, que se lo ganen", agregó el elemento de Monterrey para TUDN.

El ex-América había sido convocado por el estratega Gerardo Martino para el encuentro ante Costa Rica. Sin embargo, este fue cancelado por cuestiones de prevención de salud (su lugar sería ocupado por Guatemala).

Por su parte, se espera que Layún sea titular este sábado en el Clásico Regio ante Tigres. El mismo será a las 21:06 en el Estadio BBVA Bancomer, por la jornada 12 del Guard1anes 2020.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 11 25 2 LEÓN LEÓN 11 24 3 AMÉRICA AMÉRICA 11 23 4 PUMAS UNAM PUMAS 11 22 5 PACHUCA PACHUCA 11 18 6 TIGRES UANL TIGRES 11 17 7 MONTERREY MONTERREY 11 17 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 11 15 9 PUEBLA PUEBLA 11 13 10 JUÁREZ JUÁREZ 10 13 11 TOLUCA TOLUCA 11 13 12 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 11 12 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 11 11 14 ATLAS ATLAS 11 10 15 MAZATLÁN MAZATLÁN 11 10 16 TIJUANA TIJUANA 10 10 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 11 8 18 NECAXA NECAXA 11 8

