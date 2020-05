Moisés Muñoz y una contundente respuesta al Fantasma Figueroa

La posible salida de Monarcas de Morelia para mudarse a Mazatlán generó polémica en el futbol mexicano. Una ex leyenda del club como Marco Antonio Figueroa opinó del tema y acusó al ex portero del América, Moises Muñoz, por ser desagradecido a la institución. En una plática con América Monumental, el ex arquero le respondió al Fantasma y habló de la situación en su club de origen.

"Respecto al tema de Morelia no quiero yo pronunciarme hasta que no se haga oficial una noticia. Hasta que no se haga oficial si se quedan o se van. Yo tengo una postura y un sentimiento que obviamente quiero expresar, pero no la quiero expresar hasta no saber la realidad de las cosas porque hasta el momento son rumores", aclaró Moi sobre el difícil momento que vive la afición de Michoacán.

El ex futbolista se inició en Morelia en 1999, vistió la misma playera nada menos que por diez años y ganó el Torneo Invierno 2000. "Parece evidente, parece inminente la salida del equipo de Morelia hasta Mazatlán. Definitivamente siento algo, pero no quiero adelantarme", añadió con cautela.

A pesar de su trayectoria en Monarcas, Figueroa intentó desacreditarlo por haber jugado en Las Águilas y reconocer su afición por el cuadro de Coapa. “Él dijo que era del América. No necesitamos a gente que no reconoce quién le dio de comer primero. Que se quede con América”, dijo el chileno.

Cuando fue consultado sobre estas palabras, Muñoz primero se hizo el desentendido: "No sé quién dijo algo de mi, no sé quien fue. No estoy enterado si alguien habló de mi o dijo algo de mi". Sin embargo, finalmente dejó una respuesta corta, pero contundente: "Yo tengo 40 años, yo no creo en los fantasmas. Los fantasmas no existen".

Lee También