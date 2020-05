Moisés Muñoz recordó las críticas que recibió en su llegada al América

En las retinas de los aficionados americanistas aún figura la palomita de Moisés Muñoz en la final del Clausura 2013. A un día de cumplirse siete años de aquel gol histórico, el ex arquero repasó su historia en Las Águilas y recordó las críticas que debió soportar al arribar al cuadro de Coapa.

"Las pasé con mucha paciencia. Yo me acuerdo perfectamente bien de todo esto porque América es el equipo más grande de México y esperas que lleguen figuras, esperas que lleguen jugadores de renombre si vienen de otros equipos como refuerzos. Uno no espera que llegue, con todo respeto, cualquier jugador", comenzó el ex portero acerca de los cuestionamientos que recibió en diciembre de 2011 cuando firmó por el club.

El ex futbolista de 40 años destacó que, al llegar al América, ya tenía una trayectoria que lo respaldaba: "Venía de haber estado muchos años jugando al futbol, venía de más de diez años de carrera en primera división como titular, seleccionado nacional. O sea, no era tampoco cualquier jugador. Sin embargo no tenía los reflectores porque había estado en dos equipos que no son considerados grandes del futbol mexicano".

Moi rememoró que sintió la presión de los fanáticos por tener que ocupar el lugar que había dejado Memo Ochoa. "Yo lo único que le pedía a la afición era que me dieran el beneficio de la duda. Yo sé que puedo con la gran responsabilidad que significa cubrir la portería del América. Se acababa de ir uno de los grandes ídolos de la institución, un histórico como es Guillermo Ochoa y sabía que no iba a ser sencillo", detalló.

Hoy haremos un live muy especial en @AmeMonumental con el portero del milagro... @MoyMu23 ¡No se lo pierdan! ������#ClubAmérica pic.twitter.com/VTaf8i1H2z — Brian Frias Espinosa (@BrianFriasEspi5) May 25, 2020

Por último, narró cómo hizo para cambiar la percepción que había sobre él. "Aparte de todo yo era americanista y venía a defender los colores con el amor que le tenía. Empezaron los partidos, se empezaron a dar los resultados y poco a poco me fui ganando a la afición. A la fecha creo que me lo he ganado", concluyó.

Lee También