Javier Aguirre ataca a la ofensiva: "La producción no es la adecuada para un club de esta envergadura"

Monterrey no solamente tiene a la plantilla más cara de toda la Liga MX en cuanto a los jugadores, sino que además contrató al director técnico que cualquier equipo mexicano desearía tener. El regreso de Javier Aguirre fue una grata sorpresa para el futbol del país, aunque no todos los rendimientos son buenos.

Rayados comenzó el Guard1anes 2021 firme en cuanto a los resultados obteniendo victorias importantes, pero el rendimiento nunca fue una fortaleza para el equipo. Por esa razón, ahora que ya van dos partidos sin sumar tres puntos es cuando las críticas comienzan a aparecer por los de La Pandilla.

Uno de los grandes defectos de Monterrey, de acuerdo a Javier Aguirre, es que se necesitan muchos disparos para poder marcar gol. No obstante, en los nombres de los jugadores no tiene excusa para estar en esa posición, ya que Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, Aké Loba, Dorlan Pabón, Avilés Hurtado y Maxi Meza son el grupo de ataque más caro de toda la Liga MX.

Javier Aguirre tundió a la delantera de Monterrey

"Necesitamos muchos remates para hacer gol. La producción ofensiva no es la adecuada para un club de esta envergadura, para la calidad de estos jugadores y estamos trabajando en ello. Tuvimos el infortunio de la lesión de tres jugadores: Vincent Janssen, Aké Loba y Rogelio Funes Mori. Necesitamos demasiadas llegadas al área para un gol, más de 40, nos mantiene ocupados", avisó el entrenador.

De igual manera, el Vasco se mostró tranquilo porque la generación de situaciones es un aspecto positivo: “Estaría más preocupado si no tuviéramos llegada, si tuviéramos tres llegadas y no tuviéramos gol, pero llegamos más de 20 veces y por cuestiones de técnica no hemos acertado. Confío plenamente en mis jugadores", sentenció.

