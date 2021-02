Lo destruyó: el extraño reclamo de Chiquimarco contra Alexis Vega

Damián Zamogilny y Marco Antonio Roríguez, durante el programa Linea de 4, de TUDN, analizaron el rendimiento actual de Alexis Vega, atacante del Deportivo Guadalajara quien, desde su llegada al rojiblanco, no ha podido aportar la cantidad de goles que era de esperarse.

Los mencionados anteriormente coincidieron plenamente en que, las cualidades técnica del futbolista no se ponen en tela de juicio. Sin embargo, aseguraron que el delantero no ha podido alcanzar su mejor rendimiento desde su llegada al Rebaño Sagrado.

"Apoya mucho al aparato ofensivo, es un jugador de calidad, eso no hay duda. Él tiene que elevar su estándar de calidad, él, no que la Liga MX le condicione. Yo lo tengo en la mente aquel que mete un gol y enseña los glúteos, es lo que yo tengo en mente de él", señaló Chiquimarco.

Y agregó: "Recuerdo esa imagen porque no lo he vuelto a ver competitivo. Mídete con los europeos, aunque juegues en México, mídete con ellos, tu nivel subirá automáticamente. No te midas acá, mídete con los de más arriba!".

En lo que va del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Vega lleva disputados un total de 7 partidos, en los cuales, registra una cantidad de 3 asistencias y ningún gol anotado.

