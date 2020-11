¿VAR? ¿Tiempo extra? ¿Penales? Así son las reglas para la definición de la Copa MX

La Copa MX quedó en el olvido después de la pandemia que azotó a México y todo el mundo, donde el futbol fue una de las actividades de tantas prohibidas. Sin embargo, antes que todo sucediera Rayados de Monterrey no brillaba en la Liga MX, pero sí en la otra competencia nacional, misma situación que los Xolos de Tijuana.

El miércoles 21/10 se volvió a jugar la Copa MX con la final entre el conjunto de Monterrey y Tijuana. Para sorpresa de todos, los dirigidos por Antonio Mohamed lograron un gran triunfo en condición de visitantes, poniendo todo a su favor de cara a la vuelta en su casa. De igual manera, la copa está lejos de estar definida y todo puede suceder este mismo miércoles.

Para entender un poco más como es la definición del certamen nacional, es bueno saber algunas cuestiones que son básicas, pero fundamentales en el desarrollo del partido. Por ejemplo, el conocer si se podrá aplicar o no el uso de la tecnología, como si hay o no tiempo suplementario en caso de empate.

¿Hay gol de visitante en la Copa MX?

Al contrario de las competencias internacionales, en la Copa MX no existe el gol de visitante. Es decir, si Tijuana derrota a Monterrey por cualquier diferencia mínima (2-1 por ejemplo), a los Xolos no les alcanzaría para coronarse campeones.

¿Hay tiempo extra en la Copa MX?

No, tampoco hay suplementario. En caso de igualdad al cabo de los 180 minutos, la definición pasará directamente a la tanda de penales, que se ejecutará de la manera tradicional: cinco cada uno y de manera alternada hasta que haya un vencedor.

¿Hay VAR en la final de la Copa MX?

Al contrario de la Liga MX, donde el uso de la tecnología se comenzó a hacer presente hace dos años, en la Copa MX no hay VAR. Lo llamativo es que tanto los estadios como los árbitros están capacitados para llevarlo a cabo, pero desde el campeonato se resolvió que no se use.

Lee También