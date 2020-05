Nacho Ambriz: "Lo más sano es que hoy se terminara el torneo"

El mundo se encuentra envuelto en la pandemia mundial del Covid-19, el que está afectando e infectando a casi todos los países de todos los continentes. Muchos de éstos se encuentran en cuarentena obligatoria y deben permanecer en sus hogares. De esta manera, se evitaría la propagación del virus.

Con casi todas las ligas del mundo suspendidas, en México todavía se baraja la posibilidad de reanudar el Clausura 2020 o, como en varios puntos del planeta, dar por cancelado el mismo. Ahí es donde entra el principal punto de debate: ¿Debería ser campeón el Cruz Azul por ir primero hasta el parate del campeonato?

La tabla de posiciones antes de que el torneo se detenga.

Desde el punto de vista de Nacho Ambriz, director técnico del Club León, dio su postura. "Me voy a poner del lado de la parte humana. Creo que lo mejor sería terminarlo (el torneo). Por coma va a estar el calendario pueden haber muchos lesionados. Lo más sano es que hoy se terminara el torneo", opinó en charla con W Deportes Radio. Y añadió: "Va medio torneo, no es que falten dos jornadas para jugar liguilla luego luego o jugar una final. Lo más justo es que se quede sin campeón este torneo".

Al DT no le parece correcto el declarar campeón al Cruz Azul y da sus argumentos: "Si fuéramos una liga en donde él ganador es a puntos, pues sí que se lo lleve el puntero. Pero eso se tiene que ganar en la cancha". Además, explicó el panorama económico desde su perspectiva. "Es cierto que ahorita la parte de salud es lo importante. La otra que realmente es cierta es que el fútbol genera mucho en patrocinios y al no ver fútbol muchos se quedan sin sueldos. No es un tema fácil", declaró.

Para cerrar, dio un panorama sobre el futuro de la Liga MX: "Nosotros estamos a la espera de saber. Se dice que viene una junta muy importante para saber si se finaliza el torneo. Estamos a espera de luz verde para saber cuándo haremos los análisis de rutina".

