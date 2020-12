Nacho Ambriz se enojó y destruyó a la afición de León tras los mensajes que recibió Rodolfo Cota

León logró el primera gran objetivo llegar a la final de la Liguilla del Guard1anes 2020 tras vencer por 2-1, en el global, a un duro Chivas. Sin embargo, tras el festejo, Nacho Ambriz puso los pies sobre la tierra y destruyó a la afición del Esmeralda tras las críticas que recibió Rodolfo Cota.

Costó, pero las Fieras vuelven a estar por séptima vez en una final de la Fiesta Grande de la Liga MX luego de vencer a Guadalajara con goles Joel Campbell y Fernando Navarro. Sin embargo, en la ida sufrió por el empatar en el estadio Akron.

Sin embargo, en aquel partido tuvo en el ojo de la tormenta a Rodolfo Cota quien le cometió un tonto penal a Uriel Antuna, el cual fue intercambiado por gol por parte de José Juan Macías. Tras el encuentro, el portero recibió fuerte agravios por fanáticos de León que lo trataron de cobarde, especialmente por el pasado que lo une con el equipo Rojiblanco.

Debido a esto, y tras la clasificación a la final, Nacho Ambriz habló en conferencia de prensa y no dudó en poner en su lugar a la afición de León para defender a su guardameta. "Esto no es un 'show'. La prensa y la afición se equivocaron en criticar a Cota. Esto es futbol y el primero que va a defender a mis jugadores soy yo. Hoy Cota como profesional les calló la boca a muchos", comenzó el técnico.

Y agregó: "Lo de Cota no se vale, eso sí me molesta muchísimo, la afición se equivocó en criticar a Cota, esto es fútbol, ustedes no supieron lo que la esposa y los hijos de Cota sufrieron y hoy cota les ha callado la boca", expresó el estratega de las Fieras.

