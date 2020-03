En una entrevista para Grupo Reforma, el arquero argentino Nahuel Guzmán habló sobre el presente de Tigres y las personas que piden la salida de Ricardo Ferretti por los malos resultados y el mal juego que ha venido presentando el equipo durante el Clausura 2020 de la Liga MX.

"El Tuca está feliz que sea él quien se vea como el responsable de la situación. Es casi intocable. Los resultados hablan por él y la dirigencia lo ha rectificado un montón de veces, cada vez que las cosas no se dieron como se planearon. ¿Se puede mejorar en lo futbolístico? Sí, estamos de acuerdo, pero la responsabilidad es de todos". afirmó Guzmán.

Asimismo, el guardameta argentino mencionó lo importante que ha sido Ricardo Ferretti para él y todo lo que le ha enseñado para su carrera. Y que la gente es libre de opinar, haciendo referencia sobre las personas que piensan que Ferretti ya no debería ser más el entrenador del equipo.

"Entiendo que algún sector pida su salido, tienen gustos y espectativas diferentes a las que este equipo les está dando. El tuca me ha enseñado un montón de cosas y con él he aprendido cosas que no sabía. Además, con los jugadores el Tuca tiene conceptos que son muy claros, que nos hacen mejorar. El equipo lo asimila bien. A veces pueden salir y a otras no, pero estamos contentos con el entrenador" finalizó Guzmán.

El conjunto de Tigres viene de una semana soñada, remontando un partido en el último minuto por la Concachampions y ganándole a Pumas de manera contundente con un (3-0). Sin embargo en el Clausura 2020 de la Liga MX, no marchan también, ubicados en el puesto número 12 de la tabla general con 10 puntos y tres victorias en ocho presentaciones. Situación que deberán mejorar si quieren soñar con clasificar a la Liguilla.

