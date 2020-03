Nahuel Guzmán es de los personajes más polémicos del futbol mexicano. El arquero ha tenido varios episodios de agresión hacia sus rivales.

En una entrevista con Cancha, el portero dio sus motivos de dichas reacciones.

"Reacciono así por temperamento, personalidad y calentura. Tienen mucho que ver los momentos del partido", comentó.

A su vez, el argentino aseguró que en ocasiones se tiene que defender de provocaciones: "A lo mejor estoy devolviendo algo. Nadie me pregunta si con quienes me enojo, es porque me hicieron algo antes y yo ante eso tengo que responder".

Por último, el portero mostó, indirectamente, su malestar con quienes lo critican: "Hoy en ocho fechas soy el arquero que más faltas recibió. Mis infracciones tuvieron consecuencias, pero las que me hacen a mí, no".

