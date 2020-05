Nahuel Guzmán hizo una encuesta y un aficionado lo dejó mal parado

Nahuel Guzmán es de los personajes más resonantes de la Liga MX. Su forma de manejarse en la cancha y fuera de ella siempre es motivo de repercusión mediática. Sus acciones en las redes sociales, por ejemplo, llaman la atención de sus seguidores que se unen a sus comentarios.

El portero reapareció de nuevo este lunes y realizó una polémica encuesta en Twitter sobre si alguna vez, alguno de los aficionados que lo siguen, había insultado a un jugador del equipo rival, o bien a un player de la plantilla de su cuadro.

��Vamo' con hilo de encuesta...



Alguna vez insultaste �� a un jugador (de tu equipo o del rival) en un partido de futbol ⚽️? — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) May 4, 2020 Guzmán salva a Tigres frente al América.

Las respuestas no generaron nada nuevo, excepto cuando apareció un usuario con una acusación que dejó mal parado al argentino. En el video de su seguidor se pudo observar cómo el guardametas insultaba a la propia afición de Tigres durante un encuentro.

Ya lo has hecho con tu propia afición... los has encarado en un hecho bochornoso y lamentable.#Tigres #EstoEsTigres #VerguenzaNacional pic.twitter.com/65SaPGJDP3 — Enzo de Taquito ✨ ⚽���� (@israelbarronm) May 4, 2020

"Tu sí has insultado, lo has hecho con tu propia afición. Los has encarado en un hecho bochornoso y lamentable. Esto es Tigres. En una vergüenza nacional", escribió el usuario Israel Barron.

Si bien el Patón pudo haber tenido entredichos con los aficionados del club felino en algún momento, la realidad es que ellos lo respetan y lo destacan por haberle dado a la institución siete títulos desde que llegó a la ciudad regiomontano en 2015.

