¿Negligencia en Pumas UNAM? José Antonio García expuso a Rodrigo Ares de Parga

En el Guard1anes 2020 de la Liga MX, las cosas marchan de la mejor manera para Pumas UNAM: único escolta de la tabla general de posiciones y, al momento, clasificado a la Liguilla. Pero, fuera de lo deportivo, la directiva recibió la mala noticia sobre la demanda desde el TAS por parte de José Antonio García.

El exfutbolista de 28 años acusó negligencia médica durante su estadía con los Universitarios y denunció que esa fue la causa principal por la cual ahora está postrado en una silla de ruedas. ¿Qué dijo el elenco de CU al respecto? Prefirió guardar silencio y esperar a que las pláticas entre las partes avancen.

Por otro lado, la postura del exdefensa es clara. Va a ir hasta las últimas instancias buscando un resarcimiento económico acorde a lo que, aún, está sufriendo. Y uno de los que más embarrados está después de sus declaraciones es quien estaba a cargo de la institución capitalina en ese entonces.

"Hay muchos implicados pero el más importante es Rodrigo Ares de Parga, obviamente él vio todo eso y nunca me dio la cara. Siempre me mandó con José Ramírez. El señor me dijo 'Ni modo, te tocó a tí, tuviste mala suerte y si quieres demandar, pues demándanos'", aseguró Toño en conferencia de prensa.

"Tengo cuatro cirugías en la cadera, me las hice todas con contrato vigente en el club donde hubo un caso de negligencia médica, ya que no se cumplió con el tiempo de rehabilitación. Para la cuarta operación, se le pidió al club salir a una clínica y me fue negado. Esa cuarta rehabilitación la hice con pasantes que estaban en el club", explayó aún más el trato que recibió por parte de las autoridades de Pumas UNAM.

