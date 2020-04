Nery Castillo confesó que el peor error durante su carrera fue dejar al Olympiakos

El exfutbolista mexicano Nery Castillo, habló de algunas experiencias de su trayectoria y reconoció que su mayor error fue emigrar al Shakhtar Donetsk y dejar al Olympiakos justo cuando vivía uno de sus mejores en el año 2007.

Castillo era un jugador importante en el Olympiakos, además lució con la Selección Mexicana en la Copa América Venezuela 2007, en donde el Tri obtuvo el tercer lugar y logró el subcampeonato de la Copa Oro.

Durante un entrevista para el portal “fosonline”, el mexicano contó a detalle su traspaso prácticamente obligado al futbol ucraniano cuando se disponía a seguir con su buen nivel en la Súper Liga de Grecia.

“Un día llego al aeropuerto (en Grecia) y un ucraniano me está esperando y comienza a hablarme sobre el dinero y que Shakhtar ha negociado con Olympiakos, todo lo que queda es encontrarse conmigo. Le digo ‘déjame ir amigo, me voy de vacaciones, no me voy de Olympiakos’" aseveró Castillo.

El conjunto del Shaktar pagó cerca de 20 millones de euros, el fichaje más caro en ese entonces en las historia del futbol ucraniano, pero desde ese verano de 2007 comenzó la debacle de Castillo entre lo futbolístico y cuestiones personales.

Nery Castillo detalló el mal momento luego de perder a sus padres el mismo año y sin la posibilidad de ir al funeral de su mamá ante la negativa del entonces técnico del Shakhtar, Mircesa Lucescu.

"Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral. Cómo jugar en este equipo que desde el principio no quería estar allí. Mi padre murió al mismo tiempo”, lamentó Nery Castillo, quien colgó los botines en 2014 tras jugar en Rayo Vallecano y se dedica actualmente a la pesca deportiva.

Lee También