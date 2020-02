Nicolás López es el atacante nuevo por el que Tigres apostó para el Clausura 2020 y él, mano a mano con Multimedios deportes, repasó muchas etapas de su vida y de su carrera.

Por empezar, explicó con una carcajada de por medio la causa de su apodo: "Ahora que me dicen el Diente no me molesta, obvio, pero antes era peor cuando era chiquito sí. Tenía que buscar fotos en Internet y fijarte, me lo arreglé mucho, la verdad que ahora con 26 años me los arreglé. Tengo fotos de chiquito allá en mi casa y la verdad que mi familia se ríe, eran los dientes más grandes que mi cara".

El atacante se marchó de su país cuando sólo era un adolescente y así lo recordó: "Fue todo muy rápido en mi vida, en menos de un año fui aumentando de categoría. Jugué siete partidos y me fui a Roma. Tres Divisiones pasé en un año, en Uruguay se le llama Primer Año Quinta, Segundo Año Quinta y después en Tercera, que es la anterior a Primera División y en seguida fui para Primera.

"No me acuerdo la fecha del debut en Roma pero tenía 18 años. Me acuerdo de que estaba en el minuto 88 e íbamos perdiendo 2-1 en el Estadio nuestro, en el Olímpico, entré por Francesco Totti y en el 91 hice gol”, rememoró el charrúa.

El ex-Internacional de Brasil elogió al crack europeo: "Soy una persona bastante tímida, era un país donde se hablaba otro idioma, yo era un niño y los compañeros eran grandes, así que la verdad que me quedaba en lo mío, pero obvio que hablaba con él. No me hice mucho amigo, aunque era una gran persona".

"La verdad que me trató bien desde que llegué, con mucha humildad. Me sorprendió, así como él y otro compañero que estuvo con él en Barcelona, Javier Saviola. Yo estaba siempre con ellos, me ayudaron mucho", confesó.

Sin embargo, con poco tiempo en el Viejo Continente, eligió retornar a Sudamérica con motivos lógicos: "Porque extrañaba a mi hijo, tengo un hijo y en ese momento lo extrañaba mucho. Fue muy difícil a medida que él fue creciendo y empezó a hablar, conocer la vida, a conocerme fue muy difícil. Donde más lo vi fue en Brasil porque estaba cerca de Uruguay, era la frontera, tomaba un avión y en una hora iba a verme".

López completó con relación al pequeño: "Ahora que me vine para acá voy a estar lejos, pero desde que llegué se vino, está aquí, hace un mes que estoy con él y se va a quedar otros diez días. Para él yo soy su ídolo y para mí también él es mi ídolo. No tengo ídolos, nunca tuve ídolos, pero él es mi ídolo. Le encanta jugar al fútbol y ojalá que pueda llegar a ser profesional".





La entrevista completa:

