El agente del Diente López dijo que el Tuca Ferretti no respeta al jugador y ya le busca equipo

Tigres UANL es un equipo que tiene en su plantel una gran cantidad de jugadores de gran calidad, que seguramente los convertiría en titulares indiscutidos en cualquier otro club de la Liga MX. Los ejemplos más claros actuales son los uruguayos: Leonardo Fernández y Nicolás López.

Vinicius Prates, agente del Diente, reveló en una entrevista que existe malestar con Ricardo Ferretti debido el trato del entrenador hacia el jugador y explicó que el tipo de juego de López no es del agrado del Tuca. Por este motivo, le buscarán salida a partir del próximo mercado de pases hacia un destino donde pueda tener continuidad.

Nico ingresó a los 62’ ante Querétaro y Ferretti lo sacó a los 92’. Eso, claro, hizo que Vinicius Prates explote en diálogo con Marca: "Los números demuestran que la carrera de Nico está en un buen momento. Lo que nos molesta mucho es la falta de oportunidades y el trato de Tuca con el jugador, eso afecta su continuidad en México".

Nicolás López se irá de Tigres por culpa de Ricardo Ferretti

"Veo que es hora de que intentemos un préstamo. El mercado mundial está en recesión por la pandemia. Nico quiere jugar. Es hora de que el club recupere su dinero invirtiendo. Al entrenador no le gusta Nico, eso es un hecho", advirtió el agente del delantero uruguayo, enardecido con la situación.

Prates no entiende por qué Ricardo Ferretti pidió por el futbolista: "Nico está demostrando un buen rendimiento dentro del campo de juego durante el campeonato. Lo que nos incomoda mucho es la falta de respeto del entrenador, no entiendo por qué pidió la contratación del jugador sino es respetado. No lo entiendo", culminó. Sin dudas, las horas del Diente en Tigres parecen estar contadas.

