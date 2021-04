El "hospital" de Tigres UANL antes de enfrentar a Chivas por la Liga MX

Después de la gran victoria en el Clásico Regio 125 ante Rayados, Tigres UANL se prepara para enfrentar a Chivas de Guadalajara el próximo sábado, en donde intentará clasificar y mejorar su posición rumbo al repechaje del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y a medida que avanza la semana de entrenamientos, el armado del equipo continúa dando dolores de cabeza.

Este martes se conoció que Luis Quiñones se encuentra prácticamente descartado ante el Rebaño producto de una fuerte inflamación que le impide entrenarse, sin embargo, más nombres continúan sumándose a las posibles bajas que tendría Ricardo Ferretti para conformar la alineación. Hasta el momento, nada menos que seis hombres.

Cuatro elementos que vienen de jugar ante Monterrey no se han entrenado durante la semana: el ya mencionado Luis Quiñones, Carlos Salcedo, Nico López y Javier Aquino. Y a cada uno de estos elementos se refirió el propio Tuca en la conferencia de prensa de este miércoles.

“De los jugadores que no han podido entrenar, Nico sufrió una dormilona en un partido contra Pumas, no ha podido recuperarse, Luis tuvo el planchazo este, Carlos tiene dolencias en la cintura y otras cosas, Aquino dolores musculares y ya”, comentó.

Quienes sí se encuentran totalmente descartados -y completan las seis bajas mencionadas- son los defensas Hugo Ayala y Jesús Dueñas, este último recién intervenido quirúrgicamente de su tobillo izquierdo.

Quien sí podría tener participación es el juvenil Erick Avalos, recién debutado en esta temporada, aunque el estratega Felino es cauteloso y avisa que esperará a los próximos días para que se recuperen sus habituales titulares.

“Con los jugadores lastimados y eso tampoco me hago una cosa del otro mundo, cuantas veces me dicen que hay jugadores que están esperando para alinear y que por qué no les doy oportunidad, y a lo mejor hoy la pueden tener. Falta jueves, viernes, y 17:00 horas del sábado, de aquí hasta allá muchas cosas pueden cambiar, a lo mejor una varita mágica a ver quién se recupera o no sé, entonces, tengo que estar entrenando con lo que tengo, prepararlos lo mejor posible físico, mental, táctico y enfrentar a Chivas”, añadió.

