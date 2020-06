No es fracasar en Chivas: Uriel Antuna reveló su mayor miedo

Uriel Antuna no ha tenido un buen semestre en Chivas. En el ámbito deportivo no cumplió las expectativas generadas por el costo de su fichaje, pero además a eso, que ya no es poco, se le sumaron los hechos extradeportivos de público conocimiento. Ahora, con tiempo para pensar y ponerse en forma, el jugador de Guadalajara reconoció que tiene un miedo: al propio coronavirus.

Es normal. Los jugadores se expondrán y estarán en contacto con colegas sin saber dónde ellos estuvieron antes. A pesar de los controles periódicos, el Covid-19 ha demostrado estar en cualquier sitio del planeta y, los campos de juego, no son ninguna excepción. Por eso, Antuna reveló lo que siente.

“Va existir temor porque nosotros tenemos familia, hijos, papás y hermanos que frecuentamos mucho, entonces habrá gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no, muchos jugadores se están cuidado, al final de cuentas no sabrás de donde te vas a contagiar, pero el miedo siempre va a estar”, reconoció el jugador.

El delantero de 22 años tuvo un buen pasar por la MLS. Siendo sinceros, Chivas pagó lo que pagó en el invierno por su buen nivel en la liga norteamericana con Los Angeles Galaxy. Justamente, allí se encuentra ahora Chicharito Hernández, al que Antuna le tiene absoluta confianza.

“Siempre rendirá mucho por la fuerza mental y el fútbol que tiene. Yo pienso que todo irá bien porque todos sabemos la calidad y capacidad que tiene”, culminó. Sin dudas, tanto Hernández como él deberán subir su nivel cuando se reanuden las competencias.

