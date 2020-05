¿No había sido Higuita? La estrella mundial que asegura haber creado el escorpión

Corría el año 1995, más precisamente el 6 de septiembre. En el viejo estadio de Wembley, miles de espectadores siguieron atentamente un amistoso entre las selecciones de Inglaterra y Colombia. Aquel día, el equipo local venció 3-2 al elenco sudamericano. Sin embargo, la noticia fue otra: la jugada de escorpión que René Higuita hizo y que dio la vuelta en todo el mundo...

¿Cómo fue aquella jugada? Jamie Redknapp envió un remate de larga distancia, el arquero midió la altura de la pelota y realizó una acrobacia en el aire para rechazar el disparo. Esta maniobra increíble luego fue bautizada como "El Escorpión".

Hugo Sánchez realizando una chilena en el Madrid. El mexicano hacía buenas piruetas.

Casi 15 años después de aquella inolvidable jugada, Hugo Sánchez dio que hablar con un comentario que realizó en el programa español El Chiringuito. El histórico ex delantero mexicano, mítico goleador de Real Madrid, sostuvo que fue él quien creó la jugada que Higuita le motró al mundo.

"Me gustaba rematar con cualquier parte del cuerpo y la repetición es la mejor forma para llegar a la excelencia. Hasta inventé el escorpión, Higuita lo hizo famoso en Inglaterra. Yo le puse el nombre y le agradecí a Higuita que lo haya hecho famoso en Wembley", aseguró Hugol.

Incluso, Sánchez resaltó que se fue perfeccionando desde muy pequeño para poder mejorar en la definición: "Veía a mi padre rematar de chilena, de cabeza... Quería ser como mi padre y mejorar los remates. Me fui perfeccionando, haciendo repeticiones... No hay mejores formas de encontrar la excelencia que haciendo repeticiones. Quise meter goles con cualquier parte del cuerpo. No entrenaba con el trasero, ja, pero hasta inventé el escorpión".

