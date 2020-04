"No hay por qué suspenderla”: Barbieri ansioso por jugar la final de Copa MX

La ansiada final de la Copa MX Clausura 2020 entre Xolos y Rayados estaba originalmente pactada para el 8 y 15 de abril en el estadio Caliente y BBVA respectivamente, pero la pandemia por coronavirus truncó los planes del mundo deportivo en general, y pese a que la mayor parte de los jugadore comprende la situación, no necesariamente estan de acuerdo con las decisiones tomadas por los timoneles del balompié azteca.

“La Liga se jugará cuando se reanude pero esta competición (Copa MX) ya llegó a su punto final y hay que definirla”, dijo Miguel Barbieri, defensor del club de Tijuana, demostrando que las ansias por volver al terreno de juego, tras haber avanzado tanto en el torneo, son difíciles de contener y las ganas de disputar la final sólo se acrecientan.

“No hay manera que se suspenda porque es la instancia final. No hay por qué suspenderlo. Espero que se juegue”, aseguró el jugador argentino, que durante la cuarentena ha permanecido entrenando en casa a través de videollamada con su cuerpo técnico, por lo que no cree que haya ventaja deportiva de un equipo sobre el otro.

"Nos agarra igual a todos, todos estamos encerrados, todos perdimos condición física. Pasa por cada uno. Yo me estoy entrenando al máximo como para no perder condición física”, aseguró y agregó: “Da un poquito de ansiedad saber que va a pasar y que confirmen una fecha, pero no tengo duda de que se va a jugar”.

Pese a que según las proyecciones del trasandino la final se disputará sí o sí, aún no se conoce una fecha confirmada en que se podría disputar el descenlace de la Copa MX que terminará con los Rayados o los Xolos alzando el trofeo.

