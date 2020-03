¿No va a Atlanta United? Frank de Boer desconoce la llegada de Jürgen Damm

Mientras se espera la llegada de la jornada 10 del Clausura 2020 de la Liga MX, uno se puede entretener con los cuartos de final de la Concachampions. Y en esa instancia chocarán América y Atlanta United.

El duelo entre los últimos dos contrincantes en la Campeones Cup se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Azteca y por eso los protagonistas brindaron una conferencia de prensa.

Los designados por el equipo de la Major League Soccer fueron Gonzalo Martínez y Frank de Boer, a quien, lógicamente por estar en México, se le consultó por la llegada de Jürgen Damm.

"No he oído de este jugador, ni tampoco directivos me han dicho y si es para aquí o para otro club, será bueno que venga a la MLS", declaró el holandés frente a las cámaras.

��Frank de Boer desconoce llegada de Jürgen Damm al Atlanta United.�� pic.twitter.com/vmvrOrPBch — MedioTiempo (@mediotiempo) March 11, 2020

Todos pensaban que el lateral, una vez que su contrato en Tigres UANL se termine, continuaría su carrera en Atlanta... ¿y ahora?

