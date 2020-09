Octavio Rivero confesó quedar encantado por hacer dupla con Julio Furch

Santos Laguna es uno de los equipos que mejor juego ha desplegado a lo largo del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los comandados tácticamente por Guillermo Almada han demostrado ser unos de los candidatos a quedarse con el título, a pesar de no estar posicionados en el lugar que desearían.

En once jornadas disputadas, los Guerreros se encuentran en la doceava posición, estando al borde de quedarse fuera de la zona de Liguilla. En su última jornada, los verdiblancos vencieron con muchísima superioridad a Toluca en el Estadio Nemesio Díez y sumaron tres puntos importantísimos.

La zona ofensiva ha sido una de las claves para que los Laguneros se lleven el triunfo y queden mejor colocados en la tabla. Octavio Rivero y Julio Furch han tenido un partido excepcional y han sido las grandes figuras, junto a Gael Sandoval, quien ha marcado un verdadero golazo, para repetirlo una y mil veces.

Octavio Rivero confesó la buena dupla ofensiva con Julio Furch. Jam Media.

Rivero, autor del segundo gol, platicó en una conferencia de prensa y aseguró quedar muy conforme con la dupla que hizo con el argentino. "Me he sentido bien con Julio, es un gran jugador. También cuando me tocó jugar con (Eduardo) Aguirre, espectaculares los dos, hemos hecho las cosas bien", destacó.

Nuestro delantero @OctavioRivero29 atendió a los medios de comunicación, luego del triunfo el pasado domingo ante @TolucaFC en calidad de visitantes.



▶️ https://t.co/k640SUJVHb#ModoGuerrero pic.twitter.com/al4rjyrOca — Club Santos (@ClubSantos) September 22, 2020

Más adelante, agregó: "Estoy contento en Santos. Desde que llegué trabajé mucho y ahora me está tocando jugar, estoy feliz de ayudar al equipo y sobre todo que ahora empezamos a estar más arriba (en la clasificación). Hay que disfrutar y seguir mejorando", finalizó.

Lee También