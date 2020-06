Oficial: Enrique Bonilla anunció la nueva Liga de Expansión MX

En una conferencia de prensa, Enrique Bonilla anunció oficialmente la creación de la Liga de Expansión MX, que tendrá como principal objetivo el desarrollo y la formación de talentos para jugadores, cuerpos técnicos y árbitros que no tienen la oportunidad de mostrarse en la Liga MX.

El mandamás del futbol mexicano expuso algunos de los acuerdos a los que llegaron en la Asamblea de dueños esta tarde y dejó en claro cómo se jugará esta nueva competencia, que tiene en su haber importantes equipos que buscarán por un lugar para ascender de categoría.

Bonilla dio un anuncio importante esta tarde (JAM Media)

Bonilla dictó: "El sistema de competencia está integrado por dos torneos por temporada y un partido de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX que será entre los campeones de ambos torneos. Cada torneo estará compuesto por una fase de clasificación y una fase final integrada por un nuevo formato que comprende una fase de reclasificación".

"El primer lugar de la tabla general irá directo a las Semifinales; el segundo lugar abanzará directo a Cuartos de Final y los siguientes 10 mejor ubicados jugarán un partido de reclasificación en busca de los 5 clubes que completarán la etapa de Cuartos (3° vs 12°, 4° vs 11°, 5° vs 10°, 6° vs 9° y 7° vs 8°)", agregó.

Más adelante explicó: "También se aprovó para el desarrollo de esta competencia el calendario de la Liga de Expansión para la temporada 2021 dando inicio el 14 de agosto. Se jugará hasta llegar a la Final de Vuelta el 19 o 20 de diciembre. Dentro de los asuntos que se aprobaron, se estableció que obligatoriamente los contratos de trabajo o prestación de servicio profesionales que se celebren entre afiliados a la FMF deberán ser en pesos mexicanos".

"Por último, la Liga de Expansión MX persigue como objetivo la consolidación de instituciones y el desarrollo de profesionales del futbol en todas las áreas, especialmente en jugadores, cuerpos técnicos y árbitros. Queremos que a través de ésta se brinden oportunidades de crecimiento y se fortalezca la formación de talentos", sentenció.

Los participantes:

1. Alebrijes de Oaxaca

2. Atlante

3. Cancún FC

4. Celaya FC

5. Cimarrones de Sonora

6. Club Atlético Morelia

7. Correcaminos de la UAT

8. Dorados de Sinaloa

9. Mineros de Zacatecas

10. TM Futbol Club

11. Universidad de Guadalajara

12. Venados FC

13. Tapatío

14. Pumas Tabasco

15. Liga Premier 1

16. Liga Premier 2

17. Liga Premier 3.

