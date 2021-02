Polémica: castigos distintos para América y Atlético Morelia por el mismo error

Una de las polémicas extra cancha más grandes de los últimos tiempos de Liga MX ha tenido lugar este último fin de semana. El Club América fue sancionado duramente por la competición con la quita de puntos por alineación indebida en su partido frente al Atlas por la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021.

El encuentro que había finalizado 2-0 para las Águilas, finalmente quedó 0-3 para los Zorros. La explicación del comité disciplinario fue la siguiente: "El jugador Federico Viñas participó toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en la banca como suplente junto con el resto de sus compañeros, situación que fue reportada en el informe arbitral". Por lo tanto, la institución de Coapa infringió el inciso A) del artículo 27 del reglamento de sanciones.

Liga MX sancionó al América por alineación indebida (Imago 7)

Esta decisión por parte de la Liga MX ha generado muchísima polémica en redes sociales y medios de comunicación, ya que en situaciones similares no había actuado de la misma manera. Sin ir más lejos, el 6 de febrero pasó algo muy parecido en el partido de Liga de Expansión MX entre Atlético Morelia y Correcaminos de la UAT: los Canarios cometieron alineación indebida al incluir a Alfonso Tamay como suplente.

Cruz Azul aprovechó la sanción al América... ��



¡Tenemos un nuevo puntero en la Liga MX! ���� https://t.co/PsXz4g9TFx — Bolavip México (@BolavipMex) February 23, 2021

Con ello, excedieron el número de futbolistas mayores de la edad permitida en la división de plata. Tamay no fue tenido en cuenta por su entrenador y no ingresó en el encuentro (al igual que Viñas), pero el error ya se había cometido. Liga MX inició la investigación correspondiente y determinó multar económicamente a Morelia. El club, de esta manera, se quedó con los 3 puntos ya que derrotó 2-1 a los de Tamaulipas.

Morelia incluyó de mala manera a Alfonso Tamay (Liga Expansión MX)

En resumen, la organización no le quitó el partido a un equipo que sí inscribió a un jugador que no podía ser registrado; pero sí lo hizo con uno (América) que no inscribió a un elemento que se sentó en el banco de suplentes. Ante esta situación, usuarios en las redes sociales apuntaron que se utilizaron dos criterios distintos por la presión mediática que hubo contra las Águilas. ¿Coincides?

Lee También