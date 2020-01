En clubes tan importantes como América existen casos de futbolistas que, sin lugar en la Primera División, parten hacia Europa en búsqueda de afianzarse y conseguir los minutos que no hubieran podido tener durante su paso por la Liga MX.

Uno de esos es el de Omar Govea, quien desde 2017 se encuentra en Bélgica luchando por mostrarse en su máximo potencial y esperando un llamado de Gerardo Martino para la Selección de México.

Méritos no le faltan: a pesar de que su equipo, Zulte Waregem, marcha octavo en la Jupiler Pro League, el potosino de 24 años fue reconocido en diciembre como el mejor jugador del mes. Gracias a los cinco goles y la asistencia que protagonizó a finales de 2019.

Sin embargo, no toda su cabeza está puesta en lo deportivo, también piensa en lo que hará de su vida al momento de retirarse del futbol profesional. Y ya se prepara para ello.

"Desde niño siempre me llamaron la atención los aviones y siempre me preguntaba como hacía la gente para volar. Cuando llegué a Bélgica conocía a un amigo que es capitán y me comenzó a contar cómo funcionaba la aviación, los estudios y me llamó mucho más la atención. Intenté un simulador y quedé fascinado. Ya realicé horas de vuelto y espero en un futuro trabajar como piloto privado o comercial", reveló Govea en diálogo telefónico con ESPN Digital.

